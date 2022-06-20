В нескольких районах Донецка слышны множественные взрывы

Обстрелы столицы Донецкой Народной Республики идут с самого утра. Как сообщал мэр Алексей Кулемзин, они привели к сильному пожару в микрорайоне Азотный.
Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители ДНР. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана» под калибр 155 миллиметров.
Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы». Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.