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15:40 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких районах Донецка слышны множественные взрывы

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. В Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы, над городом работает система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Обстрелы столицы Донецкой Народной Республики идут с самого утра. Как сообщал мэр Алексей Кулемзин, они привели к сильному пожару в микрорайоне Азотный.

По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу более ста снарядов различного калибра, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители ДНР. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана» под калибр 155 миллиметров.

Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы». Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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