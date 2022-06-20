Песков назвал плененных на Украине американцев «солдатами удачи»

Плененные на Украине американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн являются «солдатами удачи», участвовавшими в нападениях на российских военных и совершавшими «преступления». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.
«Они солдаты удачи и были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили», — сказал он.
17 июня в Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называли себя гражданами США. Первый мужчина, запись с которым показал RT, представился уроженцем Алабамы Александром Дрюке. Он сообщил, что жив, передал привет своей матери и выразил надежду на то, что вернется домой. На второй записи, опубликованной «Известиями», мужчина представляется Энди Вином из Алабамы. Он утверждает, что раньше «верил пропаганде», которая выставляла россиян в невыгодном свете. Но теперь он считает, что украинская армия некомпетентная и коррумпированная.
The Telegraph ранее сообщал, что Дрюке и Хьюн воевали на стороне украинской армии и были захвачены под Харьковом. Их семьи рассказали CNN, что связи с американцами не было около недели. По данным телеканала, мужчины пропали во время боя у села Избицкое, их поиски не дали результатов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже третьего американца за последние недели. CNN со ссылкой на супругу военного уточнял, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.
После сообщений о пленных американцах президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан воздержаться от поездок на Украину.
27 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.
Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.
Ране силами ДНР были взяты в плен три иностранных гражданина: британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Их приговорили к смертной казни за наемничество. В Британии сочли приговор нелигитимным и фиктивным и заявили, что работают над освобождением осужденных.