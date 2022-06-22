Пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения беспилотника

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника, сообщил источник госагентства ТАСС в местной администрации.
«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал собеседник агентства.
Источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что над территорией завода пролетело два беспилотника. Один из них, по словам собеседника агентства, врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.
Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись на которой беспилотник пикирует и врезается в НПЗ, после чего происходит взрыв.
Специалисты Росприроднадзора берут пробы на месте пожара, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
В МЧС ранее сообщили, что площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м, никто не пострадал. Причины пожара в министерстве не уточнили.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ростовской области и направил запросы в Новошахтинский завод нефтепродуктов и Южный военный округ.
Новошахтинский завод находится в Красносулинском районе Ростовской области, недалеко от границы с ЛНР. Он работает с 2009 года. В 2020 году НПЗ переработал 4,8 млн т нефти. С 2021 года он принадлежит холдингу «Петон».
Завод находится под санкциями Киева, где его обвиняют в поставках топлива в Донбасс.