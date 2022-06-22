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14:55 (мск), источник: Ведомости

Спасатели обнаружили пропавший в Якутии Ан-30М

Спасатели нашли самолет Ан-30, который пропал с радаров в Якутии ранее сегодня, сообщила пресс-служба МЧС. Находившиеся на борту люди живы.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно, самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — рассказали в министерстве.

Ранее сегодня управление МЧС по Якутии сообщило, что Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту и пропал с радаров. На борту самолета было 5 членов экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски направили Ан-26 с 3 спасателями.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого было 3 человека. Борт не прибыл в место назначения в 9:30. К его поискам привлекли авиацию МЧС.

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