Как выглядят мемориалы героям Великой Отечественной войны (фото)Традиционно мы приносим к ним венки и цветы, порой даже не задаваясь вопросом, какая история у этих памятников
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10Полное затмение кровавой суперлуны
Спецоперация на Украине
11:21 (мск), источник: ТАСС

Что известно о крушении Ил-76 в Рязани

24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани во время выполнения учебного полета. В результате ЧП погибли четыре человека, еще пятеро находятся в больнице.

6
фотографий
6
фотографий

По данным Минобороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Ил-76 совершил жесткую посадку на грунт после того, как экипаж обнаружил неисправность двигателя, рассказали в Минобороны РФ. Борт сел в поле в непосредственной близости от частных жилых домов в районе Михайловского шоссе — в пойме реки Плетенка.

Самолет, как сообщили в Минобороны, частично разрушился от столкновения с землей. На месте приземления начался пожар, сейчас он уже потушен.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, летчики до последнего уводили самолет от жилых районов, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

При этом при приземлении борт задел линию электропередачи, без света остались несколько соседних улиц. Их электроснабжение восстановят до вечера.

В экстренных службах рассказали, что Ил-76 летел по маршруту Белгород — Оренбург, а на расположенной в Рязани авиабазе Дягилево останавливался на дозаправку. В Минобороны сообщали, что борт совершал «учебно-тренировочный полет без груза».

Что известно о жертвах ЧП

Рязанские власти подтвердили гибель четырех человек. Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Состояние еще двух раненых оценивается как тяжелое.

По словам Карпунина, сейчас решается вопрос о переводе пострадавших в московский госпиталь.

Всего на борту Ил-76, по информации источника ТАСС в экстренных службах, находились 10 человек. На месте происшествия ведется спасательная операция.

Что известно о самолете

Ил-76 — основной российский военно-транспортный самолет, активно используются и его гражданские модификации. В разное время этот самолет использовали военно-воздушные силы и авиакомпании более чем 40 стран, а также Организация Объединенных Наций.

Предыдущая катастрофа самолета такого типа произошла 11 апреля 2018 года в Алжире — тогда Ил-76 национальных военно-воздушных сил рухнул через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Погибли 257 человек.

 Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
Что на самом деле объединяет Россию?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь