11:21 (мск), источник: ТАСС
Что известно о крушении Ил-76 в Рязани
24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани во время выполнения учебного полета. В результате ЧП погибли четыре человека, еще пятеро находятся в больнице.
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По данным Минобороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.
Ил-76 совершил жесткую посадку на грунт после того, как экипаж обнаружил неисправность двигателя, рассказали в Минобороны РФ. Борт сел в поле в непосредственной близости от частных жилых домов в районе Михайловского шоссе — в пойме реки Плетенка.
Самолет, как сообщили в Минобороны, частично разрушился от столкновения с землей. На месте приземления начался пожар, сейчас он уже потушен.
По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, летчики до последнего уводили самолет от жилых районов, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.
При этом при приземлении борт задел линию электропередачи, без света остались несколько соседних улиц. Их электроснабжение восстановят до вечера.
В экстренных службах рассказали, что Ил-76 летел по маршруту Белгород — Оренбург, а на расположенной в Рязани авиабазе Дягилево останавливался на дозаправку. В Минобороны сообщали, что борт совершал «учебно-тренировочный полет без груза».
Рязанские власти подтвердили гибель четырех человек. Пять человек госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Состояние еще двух раненых оценивается как тяжелое.
По словам Карпунина, сейчас решается вопрос о переводе пострадавших в московский госпиталь.
Всего на борту Ил-76, по информации источника ТАСС в экстренных службах, находились 10 человек. На месте происшествия ведется спасательная операция.
Ил-76 — основной российский военно-транспортный самолет, активно используются и его гражданские модификации. В разное время этот самолет использовали военно-воздушные силы и авиакомпании более чем 40 стран, а также Организация Объединенных Наций.
Предыдущая катастрофа самолета такого типа произошла 11 апреля 2018 года в Алжире — тогда Ил-76 национальных военно-воздушных сил рухнул через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Погибли 257 человек.