В ДНР заявили, что на восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет

«Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трех до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя», — сказал собеседник агентства.
Строительные работы в новом микрорайоне Мариуполя выполняются с высокой скоростью, сообщил Кофман.
Ранее о начале строительства в Мариуполе новых микрорайонов, а также больницы и восстановлении инженерных сетей сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Вижу с какой скоростью в Мариуполе сейчас возводится новый микрорайон. Я сам строитель, такой скорости раньше не видел. Нулевой цикл был завершен практически за считанные дни. Уже сейчас начинается следующий этап. Колоссальная скорость возведения нового микрорайона», — сказал Кофман.
Он также высоко оценил подход к восстановлению социальных учреждений Донбасса. «Буквально праздник в Новоазовске, в котором восстанавливается больница, которую не ремонтировали 30 лет. И проект восстановления подразумевает, что таких больниц на территории бывшей Украины еще не было», — отметил собеседник агентства.
Как говорил Хуснуллин, к восстановлению поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры в ДНР и ЛНР уже приступили порядка 1 тыс. российских строителей, причем их число будут увеличивать. Вице-премьер отмечал, что для координации этой работы создан штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Также в Минстрое России был создан департамент, который займется вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР.