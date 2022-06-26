В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища

Низины вдоль русла реки Салгир в Симферополе и пять сел Симферопольского района подтопило из-за сильных ночных осадков, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Симферополе ночью выпало 33 миллиметров осадков — больше половины месячной нормы. Дожди продолжаются и днем в воскресенье.
«В ближайшее время сброс воды из водохранилища будет еще увеличен, в связи с чем просим людей воздержаться от прогулок рядом с речкой», — рассказал Афанасьев журналистам.
Из-за дождей и сброса из водохранилища вода вышла из берегов реки в Симферополе в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной и поселка Комсомольское. По данным Афанасьева, подтоплено более 50 домовладений. В основном это дворовые территории, но также есть случаи подтопления жилых помещений.