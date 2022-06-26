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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды из-за сильных осадков, сказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Источник: © РИА Новости

Низины вдоль русла реки Салгир в Симферополе и пять сел Симферопольского района подтопило из-за сильных ночных осадков, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Симферополе ночью выпало 33 миллиметров осадков — больше половины месячной нормы. Дожди продолжаются и днем в воскресенье.

«В ближайшее время сброс воды из водохранилища будет еще увеличен, в связи с чем просим людей воздержаться от прогулок рядом с речкой», — рассказал Афанасьев журналистам.

Из-за дождей и сброса из водохранилища вода вышла из берегов реки в Симферополе в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной и поселка Комсомольское. По данным Афанасьева, подтоплено более 50 домовладений. В основном это дворовые территории, но также есть случаи подтопления жилых помещений.

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