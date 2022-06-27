Кадыров анонсировал создание четырех военных батальонов в Чечне

«Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона “Север-Ахмат”, “Юг-Ахмат”, “Запад-Ахмат” и “Восток-Ахмат” с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск министерства обороны РФ… Желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано. ⠀
По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства — комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят.
«Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта», — добавил глава Чечни.