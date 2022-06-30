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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские военные оставили остров Змеиный в качестве «шага доброй воли»

Минобороны России сообщило, что российские военные завершили выполнение боевых задач на острове Змеиный в Черном море, в связи с чем гарнизон будет выведен. В ведомстве назвали это решение «шагом добром воли». В Минобороны уточнили, что это решение «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса».

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — заявили в Минобороны России.

Информацию о том, что российские военные покинули остров, также подтвердил в своем Telegram-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Остров Змеиный располагается в 35 км от побережья Черного моря. Российские военные заняли его 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. С тех пор за него регулярно велись бои.

21 июня Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный 20 июня.

По данным ведомства, ни один из украинских снарядов не достиг цели. В тот же день ВСУ нанесли удар по добывающим платформам «Черноморнефтегаза», расположенным к северо-западу от побережья Крыма. Эти действия в Минобороны объяснили неудачной попыткой украинских военных атаковать остров Змеиный.

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