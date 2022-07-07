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12:12 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне

ХЕРСОН, 7 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Российскими военными предотвращена серия террористических актов в Херсоне. Их исполнителями должна была стать законспирированная диверсионно-разведывательная группа сил специальных операций (ССО — ред.) Украины. Имена исполнителей и заказчиков уже известны», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что «ДРГ координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области, результаты смертоносной акции должны были докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Источник сообщил, что «как пояснили сами диверсанты, в Киеве очень недовольны, что в Херсонской области сейчас мирная жизнь». «Поэтому их основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса, а также запугать херсонцев и руководство военно-гражданской администрации», — сказал источник.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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