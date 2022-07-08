Хакеры из Rahdit выложили новые данные сотрудников украинской разведки

Вторая часть документов касается еще 2500 человек. RaHDit в среду обнародовали первую часть данных о сотрудниках украинской разведки. Там находились сведения об одной тысяче человек.
Как отмечает хакерская группировка, в распространенных данных также содержится информация о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, получавших различные выплаты со счетов управления.
Новые обнародованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди работников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
По словам хакеров, сведения, касающиеся лиц, контактирующих с украинской разведкой, переданы в правоохранительные органы.