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07:16 (мск), источник: © РИА Новости

Хакеры из Rahdit выложили новые данные сотрудников украинской разведки

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.

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Источник: Reuters

Вторая часть документов касается еще 2500 человек. RaHDit в среду обнародовали первую часть данных о сотрудниках украинской разведки. Там находились сведения об одной тысяче человек.

Как отмечает хакерская группировка, в распространенных данных также содержится информация о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, получавших различные выплаты со счетов управления.

При этом в RaHDit сообщили РИА Новости, что не станут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках сотрудников военной разведки Украины.

Новые обнародованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди работников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

По словам хакеров, сведения, касающиеся лиц, контактирующих с украинской разведкой, переданы в правоохранительные органы.

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