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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские боевики не могут контратаковать на Донецком направлении, ситуация на данном участке фронта под контролем союзных войск и подразделений Донецкой Народной Республики, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки», — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует контрнаступление в Херсонской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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