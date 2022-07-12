Союзные силы лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

«Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки», — сказал он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует контрнаступление в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.