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07:12 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — подчеркнул Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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