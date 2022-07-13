Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ

По данным, которые опубликовала Губарева, в результате удара украинских войск два человека погибло, семь пропало без вести и 90 ранено. Разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.