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14:07 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В результате ракетного удара по Новой Каховке два человека погибли, семь пропали без вести и 90 ранены, сообщила в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным, которые опубликовала Губарева, в результате удара украинских войск два человека погибло, семь пропало без вести и 90 ранено. Разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, 3 завода, 2 больницы и 4 учебных заведения.

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди.

По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

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