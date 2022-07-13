18:15 (мск), источник: Lenta.Ru
МЧС подтвердило гибель пяти человек при обстреле Белгорода ВСУ
При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 3 июля погибли не четыре человека, как сообщалось ранее, а пять.
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Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Белгородской области. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
Один из погибших оказался несовершеннолетним. «Пять человек погибли при обстреле Белгорода 3 июля, в том числе подросток», — сообщили в МЧС.