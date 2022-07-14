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16:16 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию в центральной части Донецка, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине

Сообщается, что жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек. Число пострадавших может возрасти.

По рассказам очевидцев, прогремело два взрыва.

Как заявили в штабе территориальной обороны ДНР, в результате удара по Ворошиловскому району Донецка два человека погибли, еще трое получили ранения.

ВСУ вели обстрел из американской гаубицы М777, уточнили в представительстве республики в СЦКК.

На месте работают представители МВД ДНР и экстренная служба.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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