Минобороны Сербии: упавший в Греции украинский Ан-12 перевозил оружие в Бангладеш

«Обращаюсь в связи с падением самолета Ан-12 на территории Греции, который вчера вылете с нашего аэродрома в Нише. Речь идет о самолете “Антонов-12”, чьим собственником является фирма Meridian с Украины с бортовым номером МЕМ3032. К сожалению, по доступной нам информации, все восемь членом экипажа погибли по время падения самолета. Самолет вылетел из сербского Ниша в 20:40 по местному времени [21:40 мск] и перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности конечному покупателю в Бангладеш, покупателем было Министерство обороны Бангладеш как полностью разрешенный покупатель», — сказал Стефанович, отметив, что продавцом выступила частная сербская фирма.
«Речь шла об осветительных минометных минах и учебных минах», — сказал он.
По словам министра, самолет летел по маршруту Ниш — Амман — Эр-Рияд — Ахмадабад — Дакка и имел «все разрешения по всем мировым нормам». «Ложная информация, согласно которой этот самолет перевозил вооружения из Сербии на Украину, полностью неточная и злонамеренная», — подчеркнул он.
Ан-12 разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем.