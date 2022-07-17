В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщил он.
Удар был нанесен в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).
В рамках контрбатарейной борьбы был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
12 июля российские «Искандеры» уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon. Удар произошел в районе населенного пункта Березань. Четырьмя днями ранее ВКС России также уничтожили две береговые установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
В июне береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. Военный эксперт Дмитрий Болтенков, в свою очередь, предупредил об опасности данного вида вооружений.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне эскалации ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.