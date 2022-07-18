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12:51 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации наемников на Украине

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Донбассе, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского “иностранного легиона”, — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, 12 специальных автомобилей.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Материал дополняется.

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