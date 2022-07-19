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18:12 (мск), источник: © РИА Новости

В районе Донецка погиб шведский офицер, сообщают СМИ

МУРМАНСК, 19 июл — РИА Новости. Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.

«Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», — сообщил источник SVT.

По информации канала, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в Вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет, — это долгий срок в тюрьме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американцы участвовали в обстрелах российских военных и должны понести за это ответственность, но их судьбу решит суд.

В Донецке 9 июня приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев: двух граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

Помимо этого, в середине июня в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по этому поводу.

Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников более чем из 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 — уехали.

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