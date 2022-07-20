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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативнее сбивать украинские беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», участвующую в военной спецоперации на Украине. Он дал указание командующему группировкой повысить оперативность уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами.

Спецоперация на Украине
Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению… обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил группировке «Запад» продолжать выполнять свои задачи по «ранее утвержденным планам». Власти приграничных с Украиной регионов России регулярно сообщают об обстрелах с украинских территорий. Вчера, 19 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о втором за сутки обстреле территорий региона со стороны Украины. 14 июля он также сообщал об атаке украинских беспилотников на АЗС и погранпост в приграничном поселке Черноземный.

Андрей Сапожников

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