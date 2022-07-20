Российские военные подавили украинский обстрел приграничья Курской области

Ранее он сообщал, что украинские войска ведут артиллерийский обстрел приграничных территорий, в частности, международный автомобильный пункт пропуска «Крупец».
«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Однако, по его словам, из-за повреждений на линии электропередачи без электроснабжения остаются три населенных пункта. На место выехали ремонтные бригады, электроснабжение постараются восстановить в самые короткие сроки.
За минувшие два дня ВСУ обстреляли погранпост поселка Черноземный, и дважды — село Новые Юрковичи Брянской области, а также село Ломаковку, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.