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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные войска освободили село Берестовое близ Соледара

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской войск освободили село Берестовое в 20 километрах от Соледара, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 20 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 255 населенных пунктов, включая Берестовое», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Наступление на Соледар продолжается по нескольким направлениям. Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как сообщил накануне представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.

По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.

Соледар расположен в 20 километрах от Артемовска (Бахмута), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

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