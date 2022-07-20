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16:05 (мск), источник: Известия

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре, обстрел все еще продолжается, сообщили в среду, 20 июля, в администрации региона.

Спецоперация на Украине

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытках Киева заблокировать приезд миссии оперативного управления по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской АЭС, которая находится под надзором властей региона.

По его словам, киевский режим опасается официального расследования о фактах создания грязных бомб для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории АЭС.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

Новость дополняется.

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