Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня “HIMARS” производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — рассказал он.
Конашенков также добавил, что силами ВКС РФ был уничтожен склад ракетно-артиллерийских снарядов в Николаеве и до 30 человек солдат ВСУ.
«Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО “Град”, около тысячи снарядов для самоходных гаубиц “Акация”, — рассказал официальный представитель ведомства.
В результате действий украинских военных город оказался частично изолирован от близлежащих населенных пунктов, а также лишился ряда систем внутреннего обеспечения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
В то же время глава республики Леонид Пасечник выразил мнение, что ВСУ могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.