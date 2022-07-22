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12:05 (мск), источник: Известия

Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS

В рамках проведения спецоперации по защите Донбасса ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS с 5 по 20 июля, сообщил журналистам в пятницу 22 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня “HIMARS” производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что две из четырех установок были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка, ещё один HIMARS и транспортно-заряжающая машина были ликвидированы в районе Красноармейска, а последний РСЗО — в ДНР, на восточной окраине Константиновки.

Конашенков также добавил, что силами ВКС РФ был уничтожен склад ракетно-артиллерийских снарядов в Николаеве и до 30 человек солдат ВСУ.

«Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО “Град”, около тысячи снарядов для самоходных гаубиц “Акация”, — рассказал официальный представитель ведомства.

Ранее в этот день появилась информация о том, что ВСУ подорвали объекты инфраструктуры Лисичанска в ходе отступления. Известно о повреждении системы водоснабжения и отопления города, кроме того, разрушены мосты и путепроводы.

В результате действий украинских военных город оказался частично изолирован от близлежащих населенных пунктов, а также лишился ряда систем внутреннего обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время глава республики Леонид Пасечник выразил мнение, что ВСУ могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

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