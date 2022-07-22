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Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении — больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.