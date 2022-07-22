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21:57 (мск), источник: © РИА Новости

Боевики теробороны Украины похищают пророссийских граждан

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боевики теробороны в Сумской области Украины выявляют граждан, которые выражают пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие, увозят в неизвестном направлении — больше их никто не видит, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны.

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