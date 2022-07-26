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15:37 (мск), источник: РИА Крым

Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

Атака на таможенный пункт пропуска в Севском районе была совершена со стороны Украины во вторник утром. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

«К сожалению, один из пострадавших скончался», — написал он.

Он уточнил, что взрывное устройство беспилотник сбросил на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта.

Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

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