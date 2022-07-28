Ученые объяснили, как регулярные тренировки влияют на смертность У людей, еженедельно занимавшихся интенсивными физическими нагрузками, вероятность смерти снизилась более, чем на 20%
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Аномальная жара в России
14:38 (мск), источник: Ведомости

Минобороны России сообщило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ

Российские войска уничтожили до 70 военнослужащих батальона 72-й механизированной бригады и более 130 человек из батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», — рассказал Конашенков.

За сутки российские военные уничтожили шесть складов с боеприпасами, ЗРК С-300, подавили две батареи РСЗО «Ураган», батарею РСЗО «Град» и батарею гаубиц «Мста-Б», пять взводов Д-20 и девять взводов Д-30. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО «Ольха» и девять снарядов РСЗО «Ураган».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Первое заседание суда по ликвидации агентства «Сохнут» пройдет 19 августа
Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двоих граждан США
Спецоперация на Украине
Кадыров показал чеченских спецназовцев с нашивками «На Киев»
Минобороны сообщило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях РФ на Украине
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь