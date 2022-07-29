Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек

Еще 75 человек получили ранения, говорится в публикации.
«Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен», — добавили в штабе.
Ранее в российском Минобороны заявили о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных, а также о восьми раненых сотрудниках СИЗО. По информации военного ведомства, украинская армия нанесла удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS с целью провокации — чтобы запугать украинских военнослужащих и предотвратить их сдачу в плен.
В середине мая украинские военные и националисты из полка «Азов», заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.