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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 53 человек

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Число погибших из-за удара ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Еще 75 человек получили ранения, говорится в публикации.

«Преступный киевский режим целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен», — добавили в штабе.

Ранее в российском Минобороны заявили о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных, а также о восьми раненых сотрудниках СИЗО. По информации военного ведомства, украинская армия нанесла удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS с целью провокации — чтобы запугать украинских военнослужащих и предотвратить их сдачу в плен.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, киевские власти отдали приказ об обстреле из желания уничтожить начавших давать показания пленных, в том числе боевиков «Азова».

В середине мая украинские военные и националисты из полка «Азов», заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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