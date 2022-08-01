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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-командир группы «Альфа» КГБ, которого Литва обвиняла в преступлениях

Умер бывший командир группы «Альфа» КГБ СССР Михаил Головатов в возрасте 73 лет, сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Литва обвиняла его в преступлении против жителей Вильнюса в январе 1991 года.

Источник: РИА "Новости"

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора ''Альфа'' с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы ''А'' КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов», — сказано в сообщении на сайте ассоциации.

В октябре 1988 года в Литве было создано общественно-политическое движение «Саюдис», выступавшее за выход республики из состава Советского Союза. В ходе выборов в Верховный совет в стране образовалось двоевластие.

11 января 1991 года, после начала антиправительственных выступлений, в Литву направили спецподразделение группы «Альфа» и части ВДВ.

Советские солдаты взяли под контроль ряд объектов Вильнюса. В ходе операции погибли 14 человек, пострадали от 500 до 700 человек из-за давки после предупредительных выстрелов.

В 2010 году в Литве начали судебный процесс по делу «13 января». По статье за «преступление против человечности и военные преступления» были осуждены 67 человек, в том числе Михаил Головатов.

Его осудили заочно на 12 лет в 2019 году и объявили в международный розыск. Головатов тогда назвал судебное дело «враньем и искажением».

В 2013 году Госдума России назвала этот судебный процесс «политическим процессом в худших традициях карательной юстиции».

Михаил Головатов родился 23 августа 1949 года. В 1965 году поступил в Московский авиационный техникум им. Н. Н. Годовикова. В 1974-м попал в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР, где в течение нескольких лет получил должность старшего командира. С 1997 по 2002 год работал заместителем председателя Консультативного совета при ФСБ.

Лусине Баласян

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