Умер экс-командир группы «Альфа» КГБ, которого Литва обвиняла в преступлениях

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора ''Альфа'' с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир Группы ''А'' КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов», — сказано в сообщении на сайте ассоциации.
В октябре 1988 года в Литве было создано общественно-политическое движение «Саюдис», выступавшее за выход республики из состава Советского Союза. В ходе выборов в Верховный совет в стране образовалось двоевластие.
Советские солдаты взяли под контроль ряд объектов Вильнюса. В ходе операции погибли 14 человек, пострадали от 500 до 700 человек из-за давки после предупредительных выстрелов.
В 2010 году в Литве начали судебный процесс по делу «13 января». По статье за «преступление против человечности и военные преступления» были осуждены 67 человек, в том числе Михаил Головатов.
В 2013 году Госдума России назвала этот судебный процесс «политическим процессом в худших традициях карательной юстиции».
Михаил Головатов родился 23 августа 1949 года. В 1965 году поступил в Московский авиационный техникум им. Н. Н. Годовикова. В 1974-м попал в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР, где в течение нескольких лет получил должность старшего командира. С 1997 по 2002 год работал заместителем председателя Консультативного совета при ФСБ.