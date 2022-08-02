Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине

В интервью изданию The Telegraph Скибицкий рассказал, что «перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации». По его словам, они позволяют Вашингтону пресечь любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — подчеркнул Конашенков.
По его словам, именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.
«Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — добавил он.
Политическую, моральную и уголовную ответственность за военные преступления на Украине вместе с киевским режимом несет администрация президента США Джо Байдена.
Обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались среди прочих пленные боевики террористической группировки «Азов».