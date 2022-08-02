СМИ сообщили о вылете с базы США на Окинаве истребителей F15

В ведомстве уточнили, что американские истребители и самолеты-заправщики прибыли на базу накануне.
«Восемь истребителей и пять самолетов заправщиков взлетели около 20:00 по местному времени во вторник, 2 августа и направились к югу от Окинавы», — говорится в сообщении.
Журналисты не исключили, что они станут сопровождать американский спецборт, в котором, предположительно, летит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси для посещения Тайваня.
Также журналисты отметили, что в течение дня с атомного авианосца USS Ronald Reagan на базу Кадена прилетали два транспортных самолета С-2. Также известно о вылете самолета радиотехнической разведки EP-3 Военно-морских сил США, который направился в Южно-Китайское море.