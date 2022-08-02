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16:38 (мск), источник: Телеканал 360°

СМИ сообщили о вылете с базы США на Окинаве истребителей F15

Американские военные подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков с базы на Окинаве. Об этом сообщила японская телекомпания NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы.

Источник: AP 2022

В ведомстве уточнили, что американские истребители и самолеты-заправщики прибыли на базу накануне.

«Восемь истребителей и пять самолетов заправщиков взлетели около 20:00 по местному времени во вторник, 2 августа и направились к югу от Окинавы», — говорится в сообщении.

Журналисты не исключили, что они станут сопровождать американский спецборт, в котором, предположительно, летит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси для посещения Тайваня.

Также журналисты отметили, что в течение дня с атомного авианосца USS Ronald Reagan на базу Кадена прилетали два транспортных самолета С-2. Также известно о вылете самолета радиотехнической разведки EP-3 Военно-морских сил США, который направился в Южно-Китайское море.

Справка
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