13:23 (мск), источник: ТАСС
В Подмосковье загорелся склад компании Ozon
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/ — Пожар произошел на складе в Истре, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
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Сообщение о пожаре на складе в селе Петровское Истринского района поступило в 12:30. Площадь возгорания составляет 35 тыс. кв. м при общей площади склада в 40 тыс. кв. м. Из здания эвакуировались 1 тыс. человек. Пожарные приступили к тушению.
Шесть человек пострадали в результате пожара, заявили в Центре медицины катастроф. Ранее сообщалось, что пострадали трое.
Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада, отметили в пресс-службе Ozon. Там добавили, что на месте также дежурят службы скорой помощи.
На видео в соцсетях, которые публикуют очевидцы пожара, горит один из торцов склада. Столб дыма поднимается на несколько сотен метров. На складе обрушилась кровля и стена.
По данным из открытых источников, склад «Озон Новая Рига» принадлежит компании ООО «Интернет решения» (Ozon).
МЧС наращивает группировку на тушении пожара, к пожару вылетели два вертолета Ка-32. Сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники. На место направили пожарных из Москвы, сообщил источник в экстренных службах.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь возгорания составляет 20 тыс. кв. м. В ведомстве для тушения планировали привлечь вертолеты Московского авиационного центра. В пресс-службе Ozon также ранее сообщали, что, по предварительным данным, никто не пострадал.