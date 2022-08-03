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13:23 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье загорелся склад компании Ozon

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/ — Пожар произошел на складе в Истре, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на складе в селе Петровское Истринского района поступило в 12:30. Площадь возгорания составляет 35 тыс. кв. м при общей площади склада в 40 тыс. кв. м. Из здания эвакуировались 1 тыс. человек. Пожарные приступили к тушению.

Шесть человек пострадали в результате пожара, заявили в Центре медицины катастроф. Ранее сообщалось, что пострадали трое.

Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада, отметили в пресс-службе Ozon. Там добавили, что на месте также дежурят службы скорой помощи.

На видео в соцсетях, которые публикуют очевидцы пожара, горит один из торцов склада. Столб дыма поднимается на несколько сотен метров. На складе обрушилась кровля и стена.

По данным из открытых источников, склад «Озон Новая Рига» принадлежит компании ООО «Интернет решения» (Ozon).

МЧС наращивает группировку на тушении пожара, к пожару вылетели два вертолета Ка-32. Сейчас огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники. На место направили пожарных из Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь возгорания составляет 20 тыс. кв. м. В ведомстве для тушения планировали привлечь вертолеты Московского авиационного центра. В пресс-службе Ozon также ранее сообщали, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

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