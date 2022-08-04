Суд отказался освобождать Ракову из СИЗО после признания вины

Тверской суд Москвы оставил под стражей экс-замминистра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале столичных судов.
Ранее ее адвокат Вячеслав Жуковский сообщил «Интерфаксу», что Ракова написала явку с повинной и заявила, что готова возместить ущерб. В связи с этим защита попросила перевести экс-замминистра из СИЗО под домашний арест.
РБК обратился за комментарием к Жуковскому.
Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. По этому же делу был задержан ряд других фигурантов, в том числе ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Накануне, 3 августа, следователь сообщил, что Зуев признал вину, полностью погасил ущерб и дал показания «на новых участников преступления». В связи с этим его перевели из следственного изолятора под домашний арест. Защита неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, обращая внимание на проблемы со здоровьем у ректора. После сообщения следователя о признании Зуевым вины адвокат Дмитрий Кравченко сообщил, что защита продолжает настаивать, что тот «не присваивал себе никакого имущества в ходе всех расследуемых событий».
В тот же день, 3 августа, меру пресечения смягчили и для Мау, заменив домашний арест на подписку о невыезде, сообщил источник РБК. Ректор ранее также заявлял, что считает обвинения против себя абсурдными.