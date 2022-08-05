11:31 (мск), источник: © РИА Новости
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника «Правого сектора»*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.
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«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации “Правый сектор”*», — говорится в релизе.
По указанию террористической организации молодой человек планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на Украине.
У задержанного дома и в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами «Правого сектора»*.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.
Также ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. Он утвердительно ответил на вопрос о планируемом теракте и рассказал подробности.
Мужчина также признался, что затем собирался уехать на поезде в Белгород, где его должны были «забрать для вступления в “Правый сектор”*.
*Террористическая организация, запрещена в России.