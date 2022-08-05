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21:12 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 мм, заявили в пятницу в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Пятого августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.

Минобороны также заявило, что артиллерийский удар украинских военных по территории Запорожской АЭС мог привести к крупному пожару и радиационной аварии.

«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особый цинизм этой провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой ООН международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — подчеркнули в Минобороны РФ.

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