ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС

«Пятого августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов», — сообщили в Минобороны.
Уточняется, что обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.
«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особый цинизм этой провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой ООН международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — подчеркнули в Минобороны РФ.