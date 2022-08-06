Франция сформировала антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — подчеркнула премьер.
За последнюю неделю особый режим из-за засухи был объявлен в 93 из 96 административных районов Франции. Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды.
18 июля Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что в ближайший месяц почти половине территории Евросоюза угрожает сильная засуха. «Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46% территории Евросоюза. 11% территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — указали специалисты.
По данным ЕК, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии. Ранее о введении особого режима из-за засухи объявили Нидерланды.
В то же время власти Германии предупреждали, что из-за рекордных температур крупнейшая в Европе река Рейн находится под угрозой закрытия для судоходства. По данным Bloomberg, уровень Рейна может упасть до 47 см к 6—7 августа. Представитель Федерального института гидрологии Германии заявил, что это рекордно низкий за многие десятилетия уровень, а при падении уровня реки до 40 см судоходство по ней станет невозможным.