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15:09 (мск), источник: РБК

В Москве заявили об ударе по арсеналу боеприпасов НАТО на Украине

Около города Вознесенска Николаевской области Украины уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т боеприпасов, поставленных странами НАТО для Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Министерстве обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Помимо этого, российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления украинских сил в ДНР, а также по войскам и технике ВСУ в 173 районах. Уничтожены пусковая установка ЗРК «Бук-М1», пять складов боеприпасов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее в Минобороны сообщили о захвате на изюмском направлении оружия, в том числе зарубежного. Ведомство опубликовало видео с трофейными вооружениями. Среди них — оружие, произведенное в Великобритании, США, Польше, Швеции, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и пулеметы Carl Gustaf, а также брошенные украинскими военными станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.

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