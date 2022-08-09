Источник: участник «Медведи SS» до сдачи в плен пристрастился к наркотикам и умер в СИЗО

«Один из десяти участников диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS” помимо хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ до сдачи в плен из “Азовстали” страдал наркозависимостью, которая и усугубила состояние его здоровья. Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд», — рассказал собеседник агентства.
Верховный суд ДНР провел прения сторон и на этой неделе огласит приговор в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении девятерых участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS». Гособвинение попросило назначить всем подсудимым смертную казнь.
Участники неонацистской группы «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией — прим. ТАСС). Подсудимым в зависимости от роли вменяется создание вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР (ч. 1 и ч. 2 ст. 237 УК ДНР), ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР (совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой). Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики ранее сообщали ТАСС, что неонацисты, находясь на территории ДНР, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия с осени 2017 года по 20 мая 2022 года. Максимальное наказание по инкриминируемым обвиняемым статьям — смертная казнь.