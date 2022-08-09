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11:47 (мск), источник: ТАСС

Источник: участник «Медведи SS» до сдачи в плен пристрастился к наркотикам и умер в СИЗО

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Один из участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», жертвами которой стали более 100 человек, до сдачи в плен в «Азовстали» пристрастился к наркотикам, что спровоцировало у него осложнения хронических заболеваний, а затем смерть в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в следственных органах Донецкой Народной Республики.

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Источник: РИА "Новости"

«Один из десяти участников диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS” помимо хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ до сдачи в плен из “Азовстали” страдал наркозависимостью, которая и усугубила состояние его здоровья. Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, даже если следствие предъявляло обвинение не дожившему до судебного процесса неонацисту, дело в отношении него будет закрыто по нереабилитирующим основаниям, «но его первичные показания в случае необходимости будут учтены и взяты во внимание следствием и судом для квалификации действий остальных участников группировки “Медведи SS”.

Верховный суд ДНР провел прения сторон и на этой неделе огласит приговор в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении девятерых участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS». Гособвинение попросило назначить всем подсудимым смертную казнь.

Первое дело против боевиков «Азова»

Участники неонацистской группы «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией — прим. ТАСС). Подсудимым в зависимости от роли вменяется создание вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР (ч. 1 и ч. 2 ст. 237 УК ДНР), ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР (совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой). Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики ранее сообщали ТАСС, что неонацисты, находясь на территории ДНР, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия с осени 2017 года по 20 мая 2022 года. Максимальное наказание по инкриминируемым обвиняемым статьям — смертная казнь.

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