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12:03 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска сбросили мины «Лепесток» в Петровском районе Донецка

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские войска сбросили противопехотные мины «Лепесток» у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вооруженные формирования Украины рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», — говорится в публикации.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

Этот боеприпас — практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало обстрелы городов республики со стороны украинских войск кассетными боеприпасами, снаряженными «Лепестками».

Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и направило генсеку всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

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