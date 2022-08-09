Украинские войска сбросили мины «Лепесток» в Петровском районе Донецка

«Вооруженные формирования Украины рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», — говорится в публикации.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало обстрелы городов республики со стороны украинских войск кассетными боеприпасами, снаряженными «Лепестками».
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и направило генсеку всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.