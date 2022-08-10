Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области

«Российскими средствами противовоздушной обороны <…> над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты “Точка-У”, а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS», — указано в документе.
Истребители ВКС России в воздушных боях сбили украинские Су-25, Су-27 и МиГ-29 над различными районами Николаевской области.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов, немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард» и пусковую установку ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО «Град», два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.