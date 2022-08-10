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10 августа, источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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Источник: © РИА Новости

«Зона поражения составляет два километра», — говорится в официальном заявлении.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.

США неоднократно поставляли Киеву дальнобойные гаубицы M-777 и РСЗО HIMARS, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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