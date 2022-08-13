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18:39 (мск), источник: © РИА Новости

Напавшего на писателя Рушди арестовали

НЬЮ-ЙОРК, 13 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, был арестован за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени, сообщается на сайте полиции штата.

Источник: AP 2022

«12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», — сказано в сообщении.

В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует «шиитскому экстремизму» и иранскому КСИР.

Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, «однозначных связей» подозреваемого с КСИР не выявлено.

Роман Рушди «Сатанинские стихи» (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

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