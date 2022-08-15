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14:39 (мск), источник: Известия

ВС России уничтожили склады вооружения ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

ВС РФ уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад с боеприпасами в Николаевской области, а также три склада под Харьковом. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка ДНР и Искровка Кировоградской области. Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске в ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, Конашенков сообщил также, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши и Германии.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято в связи с обострением в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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