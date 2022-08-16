На оставленных позициях ВСУ обнаружили запрещенные французские мины

Как пояснили в ведомстве, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военнослужащие нашли там более 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.
«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола “О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств”, являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», — подчеркнули в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.