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13:23 (мск), источник: РАПСИ

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 16 авг — РАПСИ. Судебный участок мирового судьи № 422 оштрафовал на 4 миллиона рублей Telegram за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию из мессенджера, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Источник: AP 2022

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы в отношении Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) назначено наказание в виде административного штрафа на 4 миллиона рублей», — сказала собеседница агентства.

Протокол в отношении мессенджера был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Во вторник тот же суд оштрафовал на 2 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за аналогичное административное нарушение.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что, если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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