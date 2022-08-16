Суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб за отказ удалить запрещенную информацию

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы в отношении Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) назначено наказание в виде административного штрафа на 4 миллиона рублей», — сказала собеседница агентства.
Протокол в отношении мессенджера был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).
Во вторник тот же суд оштрафовал на 2 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за аналогичное административное нарушение.
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что, если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.