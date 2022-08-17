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12:52 (мск), источник: Известия

ФСБ объявила о разгроме ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Джанкое и Ялте

В Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), координировавшаяся с Украины. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: ФСБ РФ

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные вели «целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии» и вербовали в свои ряды местных мусульман.

У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы терорганизации, а также средства связи и электронные носители информации.

14 июля в пяти регионах России были задержаны пособники, собиравшие деньги для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» под видом благотворительности. Задержанные создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

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