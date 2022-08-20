Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн не признал вину

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — сообщил представитель ОНК «Интерфаксу».
Официально правоохранительные органы никак не комментировали задержание Брюна, об этом сообщали только источники российских СМИ. Нарколог подтвердил, что его задержали после допроса в УВД. У него нет претензий к условиям содержания, он не жалуется на здоровье.
По предварительной информации, Брюн и еще несколько человек могут проходить по делу о мошенничестве, связанном с закупкой по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Ученый был известен как главный нарколог России, но, как сегодня после задержания сообщил Минздрав, эта должность была упразднена. Ведомство не уточнило, когда это произошло.