В Испании найден «аналог» Стоунхенджа, состоящий из 500 камней Эксперты считают, что ему не менее семи тысяч лет
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
Спецоперация на Украине
00:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн не признал вину

Директор московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн не признал вину по делу о мошенничестве, он сообщил об этом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Брюн ранее занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — сообщил представитель ОНК «Интерфаксу».

Официально правоохранительные органы никак не комментировали задержание Брюна, об этом сообщали только источники российских СМИ. Нарколог подтвердил, что его задержали после допроса в УВД. У него нет претензий к условиям содержания, он не жалуется на здоровье.

По предварительной информации, Брюн и еще несколько человек могут проходить по делу о мошенничестве, связанном с закупкой по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Ученый был известен как главный нарколог России, но, как сегодня после задержания сообщил Минздрав, эта должность была упразднена. Ведомство не уточнило, когда это произошло.

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Официальной версии я не придерживаюсь» — сын подводника о гибеле «Курска»
ФСБ задержала Арчи по подозрению в работе на СБУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта