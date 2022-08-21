Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД

Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие — граждане Казахстана.
«По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет», — сказал Смадияров РИА Новости.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.