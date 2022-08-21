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17:30 (мск), источник: © РИА Новости

Граждан Казахстана среди жертв ДТП под Ульяновском нет, заявили в МИД

НУР-СУЛТАН, 21 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что, согласно предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.

Источник: Reuters

Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие — граждане Казахстана.

«По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет», — сказал Смадияров РИА Новости.

Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным УМВД, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии выросло до 16 человек, сообщалось о трех пострадавших. Согласно информации УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.

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