Присяжные признали виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца в Калининграде

Ранее Белую и Сушкевич уже судили в Калининграде по этому же делу и в 2020 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, однако решение было отменено и дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.
«Признали виновными обеих», — сказал Бабасов.
Собеседник агентства добавил, что защита подсудимых будет обжаловать решение.
30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич — в совершении убийства. Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, в результате чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения о том, что ребенок умер якобы в утробе матери.
Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, от которого тот умер. Калининградский областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция, ее удовлетворили. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд, который 4 октября 2021 года отправил их под стражу.
Дело вызвало большой общественный резонанс. Представители сообщества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5−10%. Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призывал уйти от эмоциональных оценок в этом уголовном деле, подчеркивая, что выводы нужно делать, исходя из фактических обстоятельств и объективных доказательств.